CHP milletvekili Mürsel Alban’dan Bakan Vahit Kirişci’yle ilgili özel jet iddiası

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Marmaris’teki orman yangını 19 saatin sonunda kontrol altına alınabilirken çeşitli iddialar gündeme geldi. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, gece görüşlü helikopterlerin hizmet alım ihalelerinin iki gün önce bittiğini ancak yenilenmediğini, gece helikopter bulunamazken bakanın özel uçakla Adıyaman’a gittiğini ileri sürdü.

Alban, bu yangınlardan çıkan tomruk ihalesinde büyük bir rant olduğunu, birilerinin “organize bir çete kurduğunu” savundu. “Bizim her orman yangınında ciğerimiz yanarken birilerinin cebi doluyor” diyen Alban, şöyle devam etti:

“Marmaris’te yüzlerce hektar orman yanarken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özel jetle Adıyaman’a gitti. Kendine özel jet bulabilen orman Bakanı, ormanı gece söndürecek helikopter bulamadı. Çünkü ihale yenilenmedi, hizmet alımı yapılmadı. Orman bütün gece yandı. Söndürmekle görevli iktidar partisi AKP ve onun orman bakanı izledi.”

"MİLYARLIK VURGUN"

Alban, geçen yaz Muğla’da 70 bin hektar alandaki ormanın yandığını, yanan ağaçların kesim işleminin birilerine metreküpü 155 TL gibi komik bir rakamdan verildiğine dikkat çekti. İhaleyi alan firmanın metreküpünü 155 TL’den aldığı tomrukları 730 Avro üzerinden Avrupa’ya sattığını, milyarlarca liralık bir “vurgun” yapıldığını kaydeden Alban, “Burada büyük bir ‘organize işler’ var. Büyük bir rant var” dedi.

"KİMLERE VERİLDİ?"

Alban, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi de verdi. Alban, şu soruları yöneltti:

“Eğer iddialar doğruysa, yani gece görüşlü helikopterler için hizmet alım ihalesi 19 Eylül 2022 itibarıyla bittiyse, bunun öncesinde Savunma Sanayi Başkanlığı’nı yeni bir ihale açması konusunda neden uyarmadınız? Ülke genelinde 1 Ocak 2020 - 22 Eylül 2022 tarihleri arasında çıkan orman yangınları sonucunda, yanan ağaçların kesim ihaleleri hangi firmalara, metreküpü kaç TL’den verilmiştir?”