Bakan Vahit Kirişci, CHP'li Aygun'un 'çayır tırtılı istilası' soru önergesini yanıtladı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Çiftçilerin kooperatif ve bankalara olan borçlarının faizleri silenerek yapılandırıp yapılandırmayacağını soran Aygun’e, Kirişci Tarım Kredi ile Ziraat Bankası’ndan gelen bilgilerle yanıt verdi. Tarım Kredi icra takiplerinin 30 Eylül’e kadar durdurulduğunu, yeni icra takibi başlatılmadığını açıkladı.

Ayrıca kooperatiflere 31 Aralık 2020 ve öncesi vadeli kredi borcu bulunanların, borçlarını tek seferde ödemesi halinde temerrüt faizinin tamamının silindiği, bunu yapmayanların ise beş yıla kadar faizsiz taksitlendirmeden 30 Eylül’e kadar yararlanabileceği bildirildi.

Yanıtı değerlendiren ve girdi maliyetlerindeki büyük artışları anımsatan Aygun, “Peki 30 Eylül’den sonrası ne olacak? Çiftçiyi desteklememiz lazım. İcra takipleri tamamen durdurulmalı” dedi.