Bakan Vahit Kirişçi'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, “Kontrol altına alınan Marmaris yangınında 500 hektar alan zarar gördü” dedi.
Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2’si Türk 3’ü Rus 5 personeli hastanede ziyaret etti. Daha sonrasında Denizli Valiliği’nde açıklama yapan Bakan Kirişci, yaralılar ve Marmaris’teki yangının son durumu hakkında bilgiler verdi.
Bakan Vahit Kirişci, “Marmaris’teki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Bu yangın Marmaris’te olduğu için hepimizin çok dikkatini çekiyor. 14 uçak 23 helikopter 1 İHA ve 2 tane de idari helikopterle birlikte 83 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve bin 457 personelimiz bu yangında aktif olarak görev aldı. Diğer kurumlar ve STK’lardan talep edilenler başlığı altında da 12 tane su atar helikopter, 5 adette iş makinesi ve su tankeri çalışmalara katıldı. Toplam genel alan miktar da şimdilik 500 hektar gibi bir alanın yangında zarar gördüğü görülüyor” şeklinde konuştu.
Marmaris'te dün öğle saatlerinde başlayan ve geniş alana yayılan orman yangını, sabah saatlerinde tekrar başlayan havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştı.
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