Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Marmaris’e gidiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz yolu üzerinde çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına destek olmak için 3 araç ve 7 personelle bölgeye gitti.

İZMİR / Cumhuriyet
21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:50
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Marmaris’e gidiyor
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Muğla’nın Marmaris ilçesinin Yalancıboğaz mevkinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Yangın bölgesindeki ekiplere destek olmak için yola çıkan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 3 araç ve 7 personelle yangın bölgesinde görev alacak. 

Yangının bir an önce söndürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangından etkilenen Marmarislilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 


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