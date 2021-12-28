Bakan Varank'tan 'Danilo Şef'li TOGG paylaşımı

TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan İHA muhabiri Uğur Uslubaş, bagajı açar açmaz görevliden azar işitmiş, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkilerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan bir 'TOGG' paylaşımı geldi. Paylaşımda MasterChef'in ünlü jürisi Danilo Zanna yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 15:44
Bakan Varank'tan 'Danilo Şef'li TOGG paylaşımı
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) fabrikasında, yerli otomobili canlı yayında tanıtan İHA muhabiri Uğur Uslubaş, bagajı açtığı sırada görevlinin sert çıkışıyla karşılaşmıştı.

Bagajı kapatmaya çalışan güvenlik görevlisinin Uslubaş'a yönelik “Açmayın dedik. Açmayın diyorum ya!” sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Uslubaş ise görevlinin tepkisi üzerine sadece "Canlı yayındayız" diyebilmişti.

VARANK'TAN 'DANİLO ŞEF'Lİ PAYLAŞIM

Söz konusu görüntülere yönelik tepkiler sürerken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan olaya gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Varank, paylaştığı fotoğrafa "Bagaj önemli!" notunu düştü.

Fotoğrafta, MasterChef'in ünlü jürisi Danilo Zanna'nın TOGG'un bagaj kapağını açıp yakından incelediği anlar yer aldı. 

Bakan Varank'ın paylaşımı şu şekilde:


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