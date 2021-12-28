TOGG'un bagajını açan muhabire sert çıkış: 'Açmayın dedik'
TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Uslubaş, bagajı açar açmaz görevliden azar işitti.
TOGG'un fabrikasında yerli otomobili canlı yayında tanıtan İHA muhabiri Uğur Uslubaş, bagajı açtığı sırada görevlinin sert çıkışıyla karşılaştı.
Bagajı kapatmaya çalışan güvenlik görevlisi Uslubaş'a “Açmayın dedik. Açmayın diyorum ya!” sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Uslubaş ise görevlinin tepkisi üzerine sadece "Canlı yayındayız" dedi.
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