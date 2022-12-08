Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türk-İş, pazarlığı açlık sınırından başlattı

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 8 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti haline gelen asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Komisyonda işçiyi temsil eden Türk-İş, pazarlığı açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlattı. Çalışma Bakanlığı ise anket açıklayarak 7 bin 845 TL dedi.

Komisyon öncesinde Türk-İş’te başkanlar kurulu toplandı. Alınan bilgiye göre toplantıda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “kırmızı çizgilerinin 7 bin 785 lira olduğu” şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını, kendisinin alt sınır olarak bunu dile getirdiğini kaydetti. Kurul, asgari ücretle ilgili komisyonda ortaya çıkacak rakam konusunda son kararı yine başkanlar kurulunun vermesi konusunda da görüş birliğine vardı.

Toplantıda vergi oranları konusunda yoğun bir süreç yürütülmesi de kararlaştırıldı. Bunun için kampanya da başlatacak olan Türk-İş, vergi oranlarının değiştirilmesi konusunda gerekirse eylem de yapma kararı aldı.

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak toplantının açılışı da basına kapatıldı. 4 saat süren toplantıda işveren tarafı asgari ücretin “dengeli, makul” olmasını istedi. İşletmelerin sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti. Bir sonraki toplantı 14 Aralık’ta yapılacak.

KOMEDİ GİBİ ANKET!

Komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yaptığı anketi paylaştı. Ankete katılanların yüzde 60’ı temmuz ayında yapılan zammı yetersiz buldu. İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların katıldığı ankette işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL’nin üzerindeyken işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. Ankete göre kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL. Katılımcıların yüzde 55’i asgari ücretteki artışın işsizliği artıracağını savundu. Ankette ortaya çıkan rakamların büyük bir bölümünün açlık sınırının altında olması, “bu ankete katılanlar kim” sorusunu gündeme getirdi.