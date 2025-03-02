Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Doğum izni süresi artıyor!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, giderek düşen doğum oranlarının artırılması ve bu konuda alınacak diğer tedbirlerin belirleneceği Nüfus Politikaları Kurulunda, açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, doğum izinlerinin artırılmasının gündeme alındığını söyledi.

DOĞUM İZNİNDE İŞÇİ-MEMUR AYRIMI KALKIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, doğum yapan kadınlara verilen izinler ile babalık izni konusunda yeni çalışma yapıldığını belirten Bakan Işıkhan “Doğumda izinlerin artırılması ve işçi-memur arasındaki ayrımı giderici yönde çalışmalara başladık. Doğum izni sürelerini en son kurulan Nüfus Politikaları Kurulunda da gündeme alıyoruz. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz çünkü aile iş-hayat dengesinin sağlanabilmesi açısından bu tür politikalar önemli” dedi.

İŞÇİ BABALAR 5 GÜN İZİN KULLANIYOR

Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uzun süredir bu ayrımın kaldırılması yönünde talepler iletiliyordu.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verdiklerini belirten Işıkhan, “Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir” diye konuştu.

Ayrıca kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağlanan ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkardıklarını da söyleyen Işıkhan, “Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Ayrıca, sadece imalat sektöründe uyguladığımız programı sağlık, bilgi iletişim sektörlerine de yaygınlaştırdık. Son olarak 25 ilde uygulanan bu programı tüm ülkemize yaygınlaştırdık” dedi.