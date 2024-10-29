Doğum iznindeyken Bağ-Kur kapsamına alınır mıyım?

29 Ekim 2024 Salı

Soru: SSK kapsamında çalışırken vergi dairesine kayıt olarak kendi adıma işyeri açtım. Esnafım. SSK kapsamında çalışmalarım halen devam ettiği için de Bağ-Kur kaydı yaptırmadım. Şu an doğum iznine çıktım. Doğum öncesi ve sonrası doğum izin süreleri için Bağ-Kur primi ödemek zorunda mıyım? SGK kapsamında çalıştığım işyerinde aylık prim ve hizmet listesinde eksik gün sebebi doğum izni olarak gözükmekte ve puantaj yapılmamaktadır. Müjdat K. A.

5510 sayılı kanunun 53. maddesi gereğince SSK kapsamındaki çalışmaların Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılığa göre önceliği bulunmaktadır. Sigortalı olarak çalışmakta iken Bağ-Kur kapsamında olmanızı gerektirir bir iş yapsanız (örneğin vergi mükellefi esnaf) bile, SSK kapsamındaki sigortalılığınız sona ermeden Bağ-Kur kapsamına alınmazsınız. Dolayısıyla sigortalı çalışırken doğum nedeniyle doğum öncesi ve sonrası alacağınız izin sürelerinde SSK kapsamında iş akdiniz devam ettiğinden, BağKur kapsamına alınmamanız gerekmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASI YAPMAK İSTİYORUM

Soru: Sigortalı olduktan sonra 2 tane doğum yaptım ve doğum sonrası çalışmadım. Doğum borçlanması yaparsam borçlanma tutarım nasıl hesaplanıyor ve ne kadar sürede borcumu ödemeliyim? Semra Ö.

Doğum borçlanması tutarı; borçlanma talep tarihinde sigortalının tercih ettiği prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 prim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanmakta ve borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Borcun tamamının ödenmemesi durumunda, ödenen tutarla orantılı hizmet dikkate alınmaktadır. Borçlanma tutarının tamamını veya bir kısmını ödeyememeniz halinde, her zaman yeniden borçlanma talebinde bulunabilirsiniz.

EYT KAPSAMINDA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Soru: 1996 yılında SSK sigorta başlangıcım ve bu kapsamda 30 prim günüm var. 2005 yılında öğretmen oldum (657 sayılı kanuna tabi olarak) halen çalışmaktayım. Toplam hizmet sürem 6994 gün. Ne zaman emekli olabilirim? Hakan K.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması nedeniyle EYT kapsamındasınız. 2005 yılından beri devlet memuru olarak çalışmaya devam ettiğinizden, bu kapsamda emekli olmanız için yaş koşulu aranmaksızın, 25 tam yıl yani 9000 gün prim ödemeniz gerekmektedir.

ENGELLİLİK NEDENİYLE EMEKLİLİK

Soru: 2010 yılında sigorta başlangıcım ve 3960 prim gün sayım bulunmakta. Görme bozukluğu ve kekemelik nedenli yüzde 42 oranında süresiz raporum var. Bu kapsamda ne zaman emekli olabilirim? Mert K.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 2008 yılı ekim ayı sonrası olması nedeniyle 5510 sayılı kanun hükümlerine tabisiniz. 5510 sayılı kanunda engellilere ilişkin düzenleme 28. maddenin beşinci fıkrasında bulunmakta olup, bu fıkra kapsamında aylık bağlanacak sigortalılar için yaş şartı aranmaksızın, çalışma gücü kaybı;

Yüzde 40 ila 49 arasında olanlara 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4960 gün, Yüzde 50 ila 59 arasında olanlara 16 yıllık sigortalılık süresi ve 4320 gün, koşullarıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Belirtilen gün koşulları sizin gibi 2010 yılında çalışmaya başlayanlar için; 4960 gün yerine 4300, 4320 gün koşulu yerine 3900 gün şeklinde uygulanmaktadır. Bu madde kapsamında çalışma gücü kaybı değerlendirmesi “Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri” Yönetmeliği’ne göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık kurullarınca yapılmaktadır. SGK sağlık kurulunca yapılacak değerlendirmede çalışma gücü kaybınızın yüzde 42 olduğunun tespiti halinde, 4300 prim gün sayısını tamamlamanız şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

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