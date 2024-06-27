Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:19

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:19

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2001’de 2.38 seviyesinde olan doğurganlık hızı, 2023’de 1.51’e gerileyerek, nüfus yenilenme eşik değeri olan 2.1’in altına düştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son 2 kabine toplantısında da bu konuya özellikle değinerek yaptığı açıklamalarda, Türkiye’deki azalan doğum oranlarını “varoluşsal bir tehdit, felaket” olarak nitelendirmişti. Peki, Doğum izni uzayacak mı? Doğum izni ne kadar olacak?

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI?

Bu konu, geçtiğimiz haftalarda yapılan MKYK toplantısında da gündeme gelmişti. Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” demişti. Edinilen bilgilere göre bu süreçlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, çalışma yapması talimatı verdi.

DOĞUM İZNİ NE KADAR OLACAK?

Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine geçtiğimiz haftalarda AK Parti’nin strateji ekibine bir sunum yaptığı öğrenildi. Ancak, sunumun ardından, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı