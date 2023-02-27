Bakan Yanık'tan refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili yeni açıklama

Refakatçisi olmayan 1901 çocuk ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şu ana kadar kimliği bilinmeyen 82 çocuk bulunduğunu kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 14:41
Bakan Yanık'tan refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili yeni açıklama
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 11 il büyük yıkıma uğradı. 44 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirirken; yüzlerce çocuk de ailesini kaybetti.

Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, refakatçisi olmayan 1901 çocuk ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 

'1405'İ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ'

Yanık açıklamasında "Refakatçisi olmayan 1901 çocuktan, 1465'i ailelerine teslim edildi, kimliği bilinmeyen 82 çocuk bulunuyor" ifadelerini kullandı.


Derya Yanık aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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