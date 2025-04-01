Bakan Yardımcısı açıkladı: Domateslerini çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza!
Çorum'da belediye başkanının yorumlarına tepki göstererek domateslerini çöpe döken pazarcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Pazarcı ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ceza uygulanacağı açıklandı.
Çorum'da iddiaya göre, pazarda yapılan denetimlere katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Öne başka arkaya başka koyuyorlar, böyle bir ahlak olur mu ya?" sözlerine tepki gösteren bir pazarcı, domateslerini çöpe döktü.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, şu ifadeleri kullandı:
"Çorum’da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada: Darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir."
Gürcan, pazarcıya ve malların gerçek sahibine 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ceza uygulanacağını açıkladı.
Çorum’da Z.R. adlı bir pazarcının, domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğü görülmüştür. Kişi hakkında Çorum Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından inceleme ve işlem başlatılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde, bu eylemin piyasada:— MAHMUT GÜRCAN ???? (@mahmutgurcan) March 31, 2025
•Darlık… pic.twitter.com/goX5J6OszD
Ayrıca, Çorum Belediyesi tarafından da usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı ifade edildi.
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