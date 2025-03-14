Ev yapımı domates turşusu tarifi
Domates turşusunu et yemeklerinin yanında, süper pratik salatalarda, veya kahvaltılarda afiyetle tüketebilirsiniz. Ayrıca, dilerseniz yoğurt ile karıştırarak sağlıklı ve lezzetli bir dip sos da hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı domates turşusu tarifi
Domates, yaz aylarının en sevilen ve bol bulunan sebzelerinden biridir. Domates turşusu, taze domateslerin lezzetini kışın da sofralarınıza taşımanın harika bir yoludur. Hem pratik hem de lezzetli olan bu turşu, özellikle et yemeklerinin yanında, kahvaltılarda veya salatalarda kullanabileceğiniz harika bir garnitürdür. İşte kolay ve pratik domates turşusu tarifi...
Malzemeler
- 1 kg olgun domates
- 3-4 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay bardağı sirke
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 2-3 dal taze dereotu
- 2-3 adet defne yaprağı
- 1 litre su
- Yarım çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı)
Yapılışı
Domatesleri Hazırlayın:
Öncelikle domateslerin sap kısımlarını çıkarın ve güzelce yıkayın. İsteğe bağlı olarak, domatesleri dörde bölerek veya bütün olarak kullanabilirsiniz.
Suyu Hazırlayın:
Bir tencereye 1 litre suyu, tuz, şeker ve limon tuzunu ekleyin. Karıştırarak kaynatın ve kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakın. Ardından, sirkeyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Turşu Kavanozunu Hazırlayın:
Temiz ve sterilize edilmiş turşu kavanozlarına sırasıyla dalyan dereotu, defne yaprağı, sarımsak ve domatesleri yerleştirin.
Sirkeli Karışımı Dökün:
Hazırladığınız kaynar sirkeli suyu sıcak bir şekilde kavanozlara dökün. Kavanozların üzerini kapatacak kadar su eklemeye dikkat edin. Eğer isterseniz, biraz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz, bu turşunun lezzetini artıracaktır.
Bekleme Süresi:
Kavanozların kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde en az 10 gün boyunca bekletin. Bu süre sonunda turşunuz kendi doğal tadını alacak ve hazır olacaktır.
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