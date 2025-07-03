Bakan Yerlikaya acı bilançoyu paylaştı... İl il yangınların hasarının boyutu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"TOPLAM 21 MİLYON TL'LİK ÖDEME YAPILDI"

Yangınların yaşandığı İzmir, Manisa ve Bilecik'te hasarın boyutuna dair bilgilendirme yapan Yerlikaya, destek ödemelerine yönelik de şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında İzmir ilinde 110 konut, 2 işyeri ve 1 ahır, Bilecik ilinde 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahır, Manisa ilinde ise 5 konut yangın afetinden dolayı ağır hasar gördü. Yangın afetinden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında, İzmir ilimiz için 14.258.400 TL, Bilecik İlimiz için 5.745.000 TL, Manisa ilimiz için 1.600.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapılmıştır.

Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.

30 Haziran 2025 Pazartesi günü Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."