Bakan Yerlikaya açıkladı… 81 ilde ‘Narkoçelik-13’ operasyonu: 194 kişi yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde uyuşturucu madde imalat ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen ‘Narkoçelik-13’ operasyonlarında 194 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde ‘Narkoçelik-13’ operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.
Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara’da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.
8??1?? ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-13” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2024
4??5??1?? Kg Uyuşturucu Madde ve
8??7?? Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi?
1??9??4?? Zehir… pic.twitter.com/XAr2JOpoCG
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