Bakan Yerlikaya açıkladı… 81 ilde ‘Narkoçelik-13’ operasyonu: 194 kişi yakalandı!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:25

Güncelleme: 21.04.2024 - 08:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde ‘Narkoçelik-13’ operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 451 kilogram uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 şüpheli ise yakalandı.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Ankara’da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli ise yakalandı. İstanbul’da ise 7 kilogram kokain ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.