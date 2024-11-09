Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Kayyum' protestolarında 235 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum kararlarına tepki gösterilen protestolarda 47 ilde 235 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde 47 ilde toplam 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya ayrıca 217 hesabın incelendiğini söyledi.
BELEDİYELERİ HEDEF ALDI
Balıkesir'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısında konuşan Yerlikaya, "Terörle sadece mücadele edilir. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir. Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. 47 ilde eylemler yapıldı. Eylemlerde 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden 217 hesap tespit edildi hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" dedi.
Etiketler: #kayyum
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