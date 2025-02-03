Bakan Yerlikaya açıkladı... 'Mercek 28' operasyonu: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen ’Mercek-28’ operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen "Mercek-28" operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili ve 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, "Ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; araç içerisinde bulunan B.G. isimli şüpheli yakalandı. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen “MERCEK-28” operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 3, 2025
?? 36 adet ruhsatsız tabanca,
?? 200 adet tabanca üst kapağı sürgü,
?? 164 adet tabanca gövdesi,
?? 162 adet tabanca şarjörü,
?? 110 adet tabanca icra mili,
??… pic.twitter.com/Js6OSYytZ7
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