Bakan Yerlikaya 'trafik' verilerini açıkladı: 1 haftada 3.2 milyon araç denetlendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23-30 Ocak tarihlerinde 3 milyon 277 bin 604 aracın denetlendiğini ve 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Ocak tarihlerinde 3 milyon 277 bin 604 araç denetlendi.
Yapılan denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 47, hız ihlalinde bulunan 133 bin 369, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 170, emniyet kemeri kullanmayan 28 bin 845, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 918 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 498 bin 104 araca/sürücüye işlem yapıldı.
OCAK AYINDA KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKER DENETİMLERİ
Bakan Yerlikaya, 2025 yılı Ocak ayı içinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili 424 bin 968 denetim yapıldığını açıkladı.
Denetimlerde 135 bin 140 araca/sürücüye ise işlem yapıldı. Ayrıca Yerlikaya, tüm araçların yüzde 3,2’sini oluşturan kamyon, çekici ve tankerlerin 2024’te meydana gelen ölümlü kazaların yüzde 25,8’ine karıştığını belirtti.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
2025 yılının ilk 30 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce "Kamyon, Çekici ve Tanker" cinsi ağır yük taşımacılığı yapan araçlarla ilgili toplam:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2025
?? 424 bin 968 adet denetim,
?? 135 bin 140 adet sürücü/araca ise işlem yapıldı.?
Kamyon, çekici ve tanker gibi yük… pic.twitter.com/cAbz1cIRLM
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Erken seçim için tarih verdi!
- AKOM uyardı... İstanbul’a kar geliyor!
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
- Üç ülkeye gümrük vergisi geldi
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- Sır perdesinin ardından cinayet çıktı
- Kahramanlığı filmlere konu olan pilot kazayı yorumladı
- Narin Güran davasında yeni gelişme