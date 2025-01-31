Yerlikaya'dan 'Narkokapan-11' açıklaması: 375 litre sıvı metamfetamin yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya'dan 'Narkokapan-11' açıklaması: 375 litre sıvı metamfetamin yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan 2 şüphelinin, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 2024 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 45 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.


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