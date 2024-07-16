Bakan Yerlikaya açıkladı... 'Sahte alkol üretimi'ne operasyon: 50 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:"26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte Alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti.
"Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak’ta Kaçak/Sahte İçki Üreten şahıslara yönelik “Çengel-7” operasyonları gerçekleştirildi."
2??6?? ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3?? Bin 6??2??6?? Litre Kaçak/Sahte Alkol ele geçirildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2024
Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 5??0?? şüpheli yakalandı??
Vatandaşımızın can güvenliği ve… pic.twitter.com/Apd15isPvk
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