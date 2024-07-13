Bakan Yerlikaya duyurdu...75 ilde 'Mercek-21' operasyonu: Binlerce şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu bin 564 silah ele geçirilirken bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkâri, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars olmak üzere 75 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu bin 33 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 564 silah ele geçirildi. Bin 819 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.
En çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalan 5 şehir ise şu şekilde; “İstanbul’da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin’de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep’te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı."
7??5?? ilde son 5?? günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 13, 2024
Operasyonlar sonucu:
??1??.0??3??3?? Ruhsatsız Tabanca,
??1??2??4?? Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
??9??2?? Uzun Namlulu Tüfek,
??3??1??5?? Ruhsatsız Av Tüfeği… pic.twitter.com/pHlQzsmj8X
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi kızdıran 'Erdoğan' iddiası!
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- AKP emekli maaşı için tarih verdi
- O Holdingle ilgili hırsızlık iddiası
- 'Evlerine yollamaya devam edeceğiz'
- AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
- Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu
- Ünlü deprem bilimcinin ölümü sonrası uyarısı gündemde
- Eti Krom patronu: Kapının önüne koyarım
- Bakan'dan Renault ve yeni yatırım açıklaması