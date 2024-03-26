Bakan Yerlikaya: Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Jandarma ve bütün güvenlik birimlerimize diyoruz ki, 'Benim vatandaşımın canının yandığı eğer bir organize suç örgütü varsa, bunun savcılarımızla beraber dokümanlarını alacaksınız'. Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp götürüp adalete teslim edeceğiz” dedi.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:47
Bakan Yerlikaya: Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etmek üzere Balıkesir’in Erdek ilçesine geldi.

AKP Erdek İlçe Belediye Başkan Adayı Turan Gün ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretinde bulundu, kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

Bakan Yerlikaya, “Göreve başladığımız ilk günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, aziz milletimizin yani sizlerin destekleri, duasıyla, neler yaptığımızla ilgili birkaç cümle ile açıklayayım. Birincisi hain bölücü terör örgütü ve din istismarcısı olanlar ve sol terör örgütü ayırımı gözetmeden, bunların tamamıyla ilgili uğraşıyoruz. Biz ilk gün göreve geldiğim zaman bir cümle söyledik, ‘Hukuk’ dedik, ‘Hukuk devleti’ dedik, ‘İnsan hakları’ dedik. Bizim İçişleri Bakanlığımızın görevi yazıldığı zaman, alt alta belki birkaç sayfadır ama, ‘Bunun tamamı akıllarda ve gönüllerde iz bıraksın diye bir kelimeyle tanımla Sayın Bakan’ derseniz o kelime huzur. İçişleri Bakanlığı huzur için var. O yüzden biz her gittiğimiz yerde ve her paylaşımımızda ‘Türkiye'nin huzuru’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞAFAK VAKTİNDE ONLARIN KAPILARINI KIRACAĞIZ'

Terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyi, gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa, terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, geleceğimizi, göz aydınlığımız yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleriyle durmadan, duraksamadan, inançla uğraşıyoruz. Alıyoruz bunları götürüp, adalete teslim ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza şekil yaptığını düşünen, yani suç işlemekte kibirlenenlerle ilgili, jandarma ve bütün güvenlik birimlerimize diyoruz ki, ‘Benim vatandaşımın bildiği, hissettiği bazılarının da üzüldüğü ve canının yandığı eğer bir organize suç örgütü varsa, bunu en fazla 3-4 ay içerisinde, savcılarımızla beraber teknik takip, fiziki takip ile bütün bilgi, belge, dokümanlarını alacaksınız’. Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp götürüp adalete teslim edeceğiz” diye konuştu.

‘BU AY İÇİNDE 2 BAYRAM TAŞIYOR’

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin, demokrasi bayramına yakışır bir şekilde sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Aslında bu ay içinde 2 bayram taşıyor. 31 Mart Demokrasi Bayramı, inşallah yüz akıyla, neticelerle bitecek ve akabinde de inşallah Ramazan Bayramı'mıza kavuşacağız. Şimdiden her 2 bayramımız hayırlı mübarek olsun diyoruz. Her zaman bu şekilde yüzlerinizden tebessüm eksik olmasın diyoruz. Erdek'imiz, Balıkesir'imiz, huzur ve güven ortamında yaşasın diyoruz” dedi. 


Ali Yerlikaya haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütüne 'Mahzen-19' operasyonu: 13 gözaltı!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Suç örgütüne 'Mahzen-19' operasyonu: 13 gözaltı!
Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması

Murat Kurum için oy istemişti... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 'seçim güvenliği' açıklaması
Yerlikaya duyurdu... 30 ilde Bozdoğan-7 Operasyonu: Onlarca gözaltı!

Yerlikaya duyurdu... 30 ilde Bozdoğan-7 Operasyonu: Onlarca gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'

Erdoğan'dan Çorum'da 'emekli' açıklaması: 'Milletimden bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum'
Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı

Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi

Prof. Dr. Nükhet Sirman gözaltına alındı: Yürüttüğü 'saha araştırması' gerekçe gösterildi
Los Angeles’te ‘Shake It Off’ etkisi… Taylor Swift hayranları konserlerde deprem yarattı! İşte depremin büyüklüğü…

Los Angeles’te ‘Shake It Off’ etkisi… Taylor Swift hayranları konserlerde deprem yarattı! İşte depremin büyüklüğü…
Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’

Meral Danış Beştaş: ‘Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan’
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini
Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'

Erdoğan Tokat'ta İstanbul ve Ankara için oy istedi: 'Tanıdıklarınızı aramanızı istiyorum'
‘Euphoria’ dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili yeni gelişme!

‘Euphoria’ dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili yeni gelişme!