Yerlikaya duyurdu... 30 ilde Bozdoğan-7 Operasyonu: Onlarca gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, terör örgütü IŞİD'e yönelik 30 ilde düzenlenen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde IŞİD'e yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Bozdoğan-7 Operasyonu'nda 147 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak şunları kaydetti:
“30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’Bozdoğan-17’ operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 329 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692’si tutuklandı. 531’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor.”
Öte yandan operasyonlarda çok miktarda döviz, örgütsel döküman ve dijital materyalle el konulduğu ifade edildi.
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