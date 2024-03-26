Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen NARKOÇELİK-8 operasyonunda polis ekiplerin ateş açılması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i yaralı olmak üzere 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldı.
Çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen NARKOÇELİK-8 operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."
Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1??'i yaralı olmak üzere 5?? şüpheliyi yakalamıştır?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2024
Aziz… pic.twitter.com/5TS7ygYFfr
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