Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen NARKOÇELİK-8 operasyonunda polis ekiplerin ateş açılması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1'i yaralı olmak üzere 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 13:07
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!
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Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldı.

Çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen NARKOÇELİK-8 operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."


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