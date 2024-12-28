Bakan Yerlikaya duyurdu... 27 ilde 'Kıskaç-32' operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, İzmir, Konya ve Bursa'nın da dahil olduğu 27 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-32" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların 10 gün sürdüğünü ve bu süreçte 93 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, zanlıların örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürütme, ankesörlü telefonlarla FETÖ içerisinde sorumlular ile irtibatta bulunma, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olma suçlarından arandığını ifade etti.

MALZEMELERE EL KONULDU

Yakalananlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların da yer aldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.