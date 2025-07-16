Bakan Yerlikaya duyurdu... 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre; operasyonlar kapsamında 74 şüpheli yakalandı, 38'i tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Yerlikaya, gelişmeyi kişisel X hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya’nın paylaşımında göre şüphelilerin suç ağı da tespit edildi.

Buna göre şüphelilerin;

Gaziantep’te; yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları,

Adana'da; tekne sahiplerini dolandırdıkları,

Antalya'da; tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri,

Kahramanmaraş ve Hatay'da; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Öte yandan Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak,

Nitelikli dolandırıcılık,

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık,

Resmi belgede sahtecilik,

Görevi kötüye kullanma,

Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma,

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,

Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle: