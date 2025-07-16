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Bakan Yerlikaya duyurdu... 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama!

Bakan Yerlikaya duyurdu... 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama!

16.07.2025 08:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu... 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama!

10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonlarımızda; 74 şüpheliyi yakaladık. 38'i tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Buna göre; operasyonlar kapsamında 74 şüpheli yakalandı, 38'i tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Yerlikaya, gelişmeyi kişisel X hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya’nın paylaşımında göre şüphelilerin suç ağı da tespit edildi.

Buna göre şüphelilerin;

  • Gaziantep’te; yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları,
  • Adana'da; tekne sahiplerini dolandırdıkları,
  • Antalya'da; tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri,
  • Kahramanmaraş ve Hatay'da; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Öte yandan Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak,
  • Nitelikli dolandırıcılık,
  • Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık,
  • Resmi belgede sahtecilik,
  • Görevi kötüye kullanma,
  • Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma,
  • Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
  • Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

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