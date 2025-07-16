Bakan Yerlikaya duyurdu... 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 38 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Buna göre; operasyonlar kapsamında 74 şüpheli yakalandı, 38'i tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bakan Yerlikaya, gelişmeyi kişisel X hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya’nın paylaşımında göre şüphelilerin suç ağı da tespit edildi.
Buna göre şüphelilerin;
- Gaziantep’te; yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yaptıkları,
- Adana'da; tekne sahiplerini dolandırdıkları,
- Antalya'da; tefecilik yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri,
- Kahramanmaraş ve Hatay'da; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.
Öte yandan Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak,
- Nitelikli dolandırıcılık,
- Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Görevi kötüye kullanma,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma,
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
- Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
10 ilde 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 74 şüpheliyi yakaladık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2025
🔻38'i TUTUKLANDI.
🔻18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin;
◾️Gaziantep’te; yüksek kazanç… pic.twitter.com/vZlIFoGPn1