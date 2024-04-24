Bakan Yerlikaya duyurdu... 14 ilde iki ayrı 'Sibergöz' operasyonu: 63 gözaltı
14 ilde siber suçlulara karşı düzenlenen Sibergöz operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği' suçları işleyen 16 şüphelinin 'Sibergöz-33', 'nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işleyen 47 şüphelinin ise 'Sibergöz-34' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
'SİBERGÖZ-33' OPERASYONU
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde'de jandarma ekipleri tarafından 'Sibergöz-33' operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği' suçları işleyen 16 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 milyon 500 bin TL para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu" dedi.
'SİBERGÖZ-34' OPERASYONU
Bakan Yerlikaya, 'Sibergöz-34' operasyonuna ilişkin de, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da düzenlenen 'Sibergöz-34' operasyonlarında şüphelilerin; Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan 'konteyner, elektrikli araba vb.' ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'ürün bedeli' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
- 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
- İşte kulislerde konuşulan nedenler...