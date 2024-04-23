Bakan Yerlikaya duyurdu… ‘Mahzen-31’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi: 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 08:37
Bakan Yerlikaya duyurdu… ‘Mahzen-31’ operasyonunda organize suç örgütü çökertildi: 8 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık’ suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."


Ali Yerlikaya haberleri Organize suç örgütü haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı

Jandarmanın kaçak kazı operasyonunda 12 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’

Özgür Özel'den ‘erken seçim’ açıklaması: ‘Böyle giderlerse…’
23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!

23 Nisan töreninde tek genel başkan… Devlet erkanı Anıtkabir’de!
İstanbul Şişli'de korkunç olay: Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!

İstanbul Şişli'de korkunç olay: Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; İstanbul’da döner kesti, mangal tezgahının başına geçti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier; İstanbul’da döner kesti, mangal tezgahının başına geçti
Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’

Özgür Özel koltuğunu minik Dora’ya bıraktı: ‘İyice yerleşmezseniz kaldırabilirler’