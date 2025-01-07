Adresi tespit edildi... Nevşehir'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:24

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:26

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD üyesi olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgilere ulaşılan ve Nevşehir’de ikamet ettiği tespit edilen; yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.