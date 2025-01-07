Adresi tespit edildi... Nevşehir'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Nevşehir’de terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Adresi tespit edildi... Nevşehir'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:24

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD üyesi olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyette bulunduğuna yönelik bilgilere ulaşılan ve Nevşehir’de ikamet ettiği tespit edilen; yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.


Etiketler: #IŞİD #Nevşehir

İlgili Haberler

İl genelinde eş zamanlı baskın: IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

İl genelinde eş zamanlı baskın: IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Çorum'da IŞİD operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Çorum'da IŞİD operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
Safedi ile görüşen Fidan, IŞİD vurgusuyla terörle mücadeleye ilişkin konuştu: Batı’ya Suriye mesajı

Safedi ile görüşen Fidan, IŞİD vurgusuyla terörle mücadeleye ilişkin konuştu: Batı’ya Suriye mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler