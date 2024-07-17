Bakan Yerlikaya duyurdu... 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonu: 396 gözaltı

57 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ‘Narkoçeklik-27’ operasyonlarında , 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 396 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 08:12
Bakan Yerlikaya duyurdu... 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonu: 396 gözaltı
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Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 57 ilde Narkoçelik-27 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

396 UYUŞTURUCU SATICISI GÖZALTINA ALINDI

990 ekip, 2 bin 475 personel, 8 hava aracının görev aldığı operasyonlarda 396 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Operasyon görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan polisleri tebrik etti.


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