Bakan Yerlikaya duyurdu... 6 ilde 2 organize suç örgütüne 'Kuyu-9' operasyonu: Onlarca tutuklama!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 08:22

Güncelleme: 19.07.2024 - 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından elebaşılığını Abdullah Çapkan ve Ramazan Taş'ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul merkezli 6 ilde elebaşılığını Abdullah Çapkan (yurtdışı firar) ve Ramazan Taş’ın (cezaevinde) yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “KUYU-9” operasyonları düzenlendi.? Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı?, 46’sı tutuklandı. 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

?Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanımını yapmak', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları' olmak üzere 30 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 20 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi."