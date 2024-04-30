Bakan Yerlikaya duyurdu… 6 ilde Mahzen-35 operasyonu: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-35" operasyonlarında; 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.
6 ilde düzenlenen "Mahzen-35" operasyonlarında; Antalya’da Engin Tatar, Balıkesir’de Mehmet Canbaz, Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, Konya’da Recep Örnek, Mersin’de Okday Gün ve Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI
Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yelrikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
6?? ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 30, 2024
??Antalya’da Engin Tatar,
??Balıkesir’de Mehmet Canbaz,
??Gaziantep’te Eyyüp Doğruer,
??Konya’da Recep Örnek,
??Mersin’de Okday Gün ve
??Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı
6?? ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi??… pic.twitter.com/wVTJ9qgaOq
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