Bakan Yerlikaya duyurdu… 6 ilde Mahzen-35 operasyonu: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-35" operasyonlarında; 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 08:25
Bakan Yerlikaya duyurdu… 6 ilde Mahzen-35 operasyonu: 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi
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6 ilde düzenlenen "Mahzen-35" operasyonlarında; Antalya’da Engin Tatar, Balıkesir’de Mehmet Canbaz, Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, Konya’da Recep Örnek, Mersin’de Okday Gün ve Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütleri çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Operasyonu, İçişleri Bakanı Ali Yelrikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:


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