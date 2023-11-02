Bakan Yerlikaya duyurdu... İstanbul'da 'Kalkan' operasyonu: 512 kaçak göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen 'Kalkan Operasyonu'nda 512 kaçak göçmen yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce Esenyurt ilçesinde kaçak göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama ve denetimler yapıldığını açıkladı.
Yerlikaya, 452 polis ve Göç Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıklarının kontrol edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, yakalanan 512 kaçak göçmenden 318’inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığını, göçmenlerin kaçak olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine de para cezası uygulanarak evlerin mühürlendiğini belirtti.
Kaçak göçmenleri ülkelerine geri göndermek için işlem başlatıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını vurguladı.
İSTANBUL ESENYURT’TA DÜZENLENEN “KALKAN” OPERASYONLARINDA 5?1?2? DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 2, 2023
''DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE'' BU DÜZENSİZ GÖÇMENLERDEN 3?1?8?’İNE EVİNİ KİRAYA VEREN 4?1? EV SAHİBİNE PARA CEZASI UYGULANDI !
İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet… pic.twitter.com/mwzt1bXAGn
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