Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 ilde 'Forex' operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde "Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik "Sibergöz-32" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt'te "Sibergöz-32" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" ifadelerini kullanan Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları "Forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti.
19 KİŞİ YAKALANDI
Yerlikaya, 19 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti.
İstanbul merkezli 8?? ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 1??9?? şüpheli yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2024
Bilişim sistemlerini… pic.twitter.com/4eEqqnR7wZ
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