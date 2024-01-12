'Forex' vurgununda 73 kişi yakalanmıştı... Operasyonda ele geçirilenler sergilendi

İstanbul'da 'Forex' yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran şüphelilere operasyon düzenlenmiş 73 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ve nakit para emniyette sergilendi.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:08
'Forex' vurgununda 73 kişi yakalanmıştı... Operasyonda ele geçirilenler sergilendi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslak'ta bulunan bir işyerinde 'Forex' yatırım dolandırıcılığı yapıldığını belirledi.

Ekipler tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerdeki odalarda kartlı güvenlik sistemiyle birçok noktada güvenlik kamerası tertibatının bulunduğu görüldü.

Operasyonda 73 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 103 adet bilgisayar, 1 adet server, 200 adet telefon, 178 bin 535 lira, 49 bin 64 dolar, 920 Euro, 705 lari, 60 Hırvat kunası, bin Ermenistan dramı, 3 adet ruhsatsız tabancayla, 19 fişek, çok sayıda dijital ve yazlı doküman, ingilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu form ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.


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