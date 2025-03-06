Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 103 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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