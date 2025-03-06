Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 103 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 8 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 103 gözaltı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 08:57

AYRINTILAR GELİYOR...


İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya'dan 'Siberağ-15' açıklaması: 9 ilde operasyon, 21 gözaltı!

Bakan Yerlikaya'dan 'Siberağ-15' açıklaması: 9 ilde operasyon, 21 gözaltı!
Bakan Yerlikaya'dan 'Siberağ-14' açıklaması: 6 ilde operasyon, 20 gözaltı!

Bakan Yerlikaya'dan 'Siberağ-14' açıklaması: 6 ilde operasyon, 20 gözaltı!
Bakan Yerlikaya duyurdu... 54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu... 54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler