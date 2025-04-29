Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde sahte içki operasyonu,137 gözaltı!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:23

Güncelleme: 29.04.2025 - 10:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde sahte alkol imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 12 yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi, 63 bin 957 litre sahte alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe, 88 bin 376 kapak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 137 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 94 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.