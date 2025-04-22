Ankara’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105’e yükseldi

Ankara’da sahte içki sebebiyle 105 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 43 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105’e yükseldi
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 18:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43’e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105’e yükseldi.

29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.


Etiketler: #Ankara #Sahte içki

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