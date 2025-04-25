Jandarmadan operasyon: 'Sahte içki' üretip satan şahıs yakalandı!
Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda evinde sahte içki üreterek satan bir şahsı gözaltına aldı.
Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde, jandarma ekipleri Ş.K. isimli şahsın evinde sahte içki imal ederek sattığı yönünde bilgi aldı.
Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi.
Baskında aramam yapan ekipler değişik türlerde 51 litre sahte alkol, 25 adet alkol damlatma çubuğu, 1 litre alkol yapımında kullanılan aroma maddesi ve 23 adet sahte/kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: #içki #afyonkarahisar
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