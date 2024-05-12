Bakan Yerlikaya duyurdu: Batman'da 'Mercek-18' operasyonu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:45

Güncelleme: 12.05.2024 - 08:45

Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya'nın X paylaşımı şu şekilde: