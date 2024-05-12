Bakan Yerlikaya duyurdu: Batman'da 'Mercek-18' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman’da düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 08:45
Bakan Yerlikaya duyurdu: Batman'da 'Mercek-18' operasyonu
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Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya'nın X paylaşımı şu şekilde:


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