Bakan Yerlikaya duyurdu: Batman'da 'Mercek-18' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman’da düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiğini açıkladı.
Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Yerlikaya'nın X paylaşımı şu şekilde:
Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 12, 2024
??2??1??’inin imalatı tamamlanmış,
??1??0??0??’ ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 1??2??1?? ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin… pic.twitter.com/Nvh3OCXOw8
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