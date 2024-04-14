Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 8 gününün acı tablosu açıklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam; 4 bin 998 trafik kazası meydana geldiğini ve 66 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:34
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 8 gününün acı tablosu açıklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şeker Bayramı tatilinin 8 gününde 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var.   Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine aralıksız devam etti ve etmeye de devam ediyor.

Bayram tatilinin 8. günü 13 Nisan 2024 Cumartesi gününde; 628 trafik kazası meydana geldi, 382.467 araç denetlendi. 25.215 araca hız ve radar işlemi, 34.407 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi)  4.998 trafik kazası meydana geldi.  66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.  8.352 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Tekrar uyarıyoruz! Lütfen aşırı hız yapmayalım.  Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım."


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