Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 7 gününün acı tablosu açıklandı: 4 bin 370 trafik kazası, 55 can kaybı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bbyram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana geldiğini ve 55 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:06
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 7 gününün acı tablosu açıklandı: 4 bin 370 trafik kazası, 55 can kaybı...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı."

TEDARİK SÜRECİNİN AKSAMAMASI İÇİN KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKERLERE İZİN

Yerlikaya, geçengünlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelgede yer alan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00’ten 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul ve Ankara’ya seyirlerine izin verilmeyeceği yönündeki tedbire ilişkin de değişikliğe gidildiğini belirtti.

Buna göre, tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise şu uyarılarda bulundu:

"Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.”


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