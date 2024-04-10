Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: 3870 yaralı, 26 ölü

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:57
Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: 3870 yaralı, 26 ölü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...


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