Son Dakika... Bakan Yerlikaya acı tabloyu açıkladı: 3870 yaralı, 26 ölü
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu.
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