Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir özel harekat polisi şehit oldu

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Karapınar'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

BABASI DA 2018'DE ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel harekat polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı. Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının mezarının yanına defnedileceği belirtildi.