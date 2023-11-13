Bakan Yerlikaya duyurdu: Çember operasyonlarında 5 bin 309 firari yakalandı
Son dakika haberi... İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ’Çember' operasyonlarında arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Çember operasyonları kapsamında aranan 5 bin 209 şahsın yakalandığını açıkladı.
"Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, yakalanan şahıslardan 10’unun 10 yıldan uzun zamandır, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında, 5 bin 258’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığını açıkladı.
"ARANANLARI YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"
Bakan Yerlikaya yapmış olduğu paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.
8??1?? İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan “ÇEMBER OPERASYONLARINDA” Arama Kaydı Bulunan 5??3??0??9?? Firari Yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2023
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz??
Yakalanan şahıslardan:
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