Bakan Yerlikaya 'Yaşadıkları mağduriyettir' demişti... Cumartesi Anneleri yıllar sonra Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptı

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlal' kararına rağmen her hafta açıklama yapmaları engellenen Cumartesi Anneleri; eylemlerinin 972. haftasında ellerinde karanfiller ve yakınlarının fotoğrafıyla Galatasaray'a çıktı ve açıklama yaptı. Meydana karanfiller bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:28
Bakan Yerlikaya 'Yaşadıkları mağduriyettir' demişti... Cumartesi Anneleri yıllar sonra Galatasaray Meydanı'nda açıklama yaptı
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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta oturma eylemi düzenleyen Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 972. haftasında ellerinde karanfiller ve yakınlarının fotoğrafıyla Galatasaray'a çıktı ve açıklama yaptı.

Meydana karanfiller bırakıldı.

Hak savunucuları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen haftalardır gözaltına alınıyor, aynı gün serbest bırakılıyordu. Cumartesi Anneleri, uzun zaman sonra ilk kez 4 Kasım Cumartesi günü gözaltına alınmamıştı.

YERLİKAYA 'YAŞADIKLARI MAĞDURİYETTİR' DEMİŞTİ

HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, 700'ncü haftadan bu yana Galatasaray meydanındaki oturma eylemleri yasaklanan ve darbedilerek gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ile ilgili soru sormuştu.

Dilan Kunt Ayan, polislerin bakanlıktan aldığı güçle Cumartesi Anneleri'ne ve kayıp yakınlarına müdahalede bulunduklarını söylerken, annelerin ve kayıp yakınlarının kelepçelenerek gözaltına alınması ile ilgili fotoğrafları Yerlikaya'ya göstermişti.

Yerlikaya, Ayan'ın sorusuna, "Cumartesi Anneleri'nin yaşadığı mağduriyettir. En kısa zamanda sürede çözüm üreteceğiz. Bu hafta gördünüz gözaltı yapmadık" sözleriyle yanıt vermişti.


Cumartesi anneleri galatasaray

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