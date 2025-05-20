Bakan Yerlikaya duyurdu: Diyarbakır'da 7 milyon 543 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi: Gözaltılar var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir operasyon duyurusu geldi.
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın 7 ilçesinde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. 2 bin 212 personel, 179 timin katıldığı operasyonda, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı.
8 KİŞİ YAKALANDI
8 şüphelinin yakalandığı operasyonda 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.
“Diyarbakır’da 174 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik”❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 20, 2025
Diyarbakır'da İHA’lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;
⛔️ 8 şüpheli Zehir Taciri yakalandı❗️
Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve… pic.twitter.com/ImFJPHVCM9