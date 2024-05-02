Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütüne operasyon!

Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Bursa merkezli 8?? ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi??



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 4?2?? şüpheli yakalandı??



Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/hbsk56OPvQ