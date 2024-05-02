Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütüne operasyon!
İçişleri bakanı Yerlikaya, “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu.
Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:
Bursa merkezli 8?? ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 2, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 4?2?? şüpheli yakalandı??
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/hbsk56OPvQ
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