Bakan Yerlikaya duyurdu... Elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi!

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:

Bursa merkezli 1??3?? ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3?? ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi??



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü… pic.twitter.com/zcWDaF4i6e