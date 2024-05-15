Bakan Yerlikaya duyurdu... Elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 08:00
Bakan Yerlikaya duyurdu... Elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
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Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:


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