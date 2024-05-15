Bakan Yerlikaya duyurdu... Elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı 3 ayrı suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından duyurdu.
Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde:
Bursa merkezli 1??3?? ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3?? ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 15, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü… pic.twitter.com/zcWDaF4i6e
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