Uyuşturucu satıcılarına 'kırmızı kart' operasyonu!
Diyarbakır'da kargo yoluyla gönderilen araç yedek parçalarının içinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne polisin düzenlediği 'kırmızı kart' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, kargo yoluyla gönderilen araç yedek parçalarının içinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen suç örgütü üyeleri takibe alındı.
Takip sonucunda hazırladıkları kargoyu teslim etmeye giden şüphelilere Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle 'kırmızı kart' operasyonu düzenlendi.
Kargo kolisinde yapılan aramada, araç hava filtrelerinin içinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında yapıldığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- 'Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var'
- Gezi Parkı Davası'nda kritik gelişme